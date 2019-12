Incroci pericolosi in vetta alla classifica della Serie A. In particolare venerdì sera e sabato sera da Inter-Roma e Lazio-Juventus verranno fuori verdetti che potrebbero cambiare molto la situazione in zona scudetto e in zona Champions. Si parte da Milano dove i giallorossi non hanno una tradizione particolarmente favorevole (appena 18 successi in 103 precedenti in casa dei nerazzurri) e la capolista del campionato è avanti sulla lavagna a quota 1,90 nonostante l’emergenza a centrocampo. La squadra di Fonseca non è sicura di poter schierare Dzeko, tanto desiderato da Conte in estate, ma può comunque sperare di strappare un pareggio (a 3,85) o addirittura una vittoria (a 3,90), secondo Agipronews.