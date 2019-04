Inter in vantaggio, e anche piuttosto nettamente: questo il responso degli analisti Stanleybet.it per il match clou della 33esima giornata, che a San Siro questa sera metterà di fronte i nerazzurri con la Roma. La vittoria degli uomini di Spalletti è a 1,80, quota piuttosto bassa, a dispetto di una differenza in classifica di soli sei punti. All'andata è finita in pareggio (2-2), un risultato che stavolta vale 3,60. Sale fino a 4,40 il «2», che si è materializzato l'ultima volta due stagioni fa: il 26 febbraio 2017 finì 1-3, Spalletti era sulla panchina della Roma e uno straripante Nainggolan segnò due gol.