Domani serata, alle 20:30, un’Atalanta particolarmente arrabbiata per l’esito della finale di Coppa Italia affronterà a Torino una Juve che non vince da tre turni. Bianconeri favoriti ma non troppo e 1 alto a 2,35, con l’X a 3,05 e il 2 a 3,20. Per la somma goal quella pari a 0 è raccomandata a 12,25, a 6,00 la somma goal pari a 1, a 3,45 la somma goal pari a 2, a 4,10 la somma goal pari a 3, a 4,80 la somma goal pari a 4 ed a 4,65 la somma goal superiore a 4.