Cinquanta punti separano in classifica Juventus e Frosinone che venerdì si affronteranno nella prima gara di Serie A del weekend. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, è quota popolare per l’1 bianconero offerto a 1,14, lontanissimo dall’X a 8,00 e dal 2 a 21,00. Particolarmente congrua la doppia chance X2 a 5,79 ma rasoterra l’12 a 1,08. Moltiplica per 5,00 l’under 1,5, per 1,15 l’over 1,5, per 2,50 l’under 2,5, per 1,50 l’over 2,5, per 1,60 l’under 3,5, per 2,25 l’over 2,25, per 1,25 l’under 4,5, per 3,75 l’over 4,5, per 1,09 l’under 5,5 e per 6,50 l’over 5,5.