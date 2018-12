La prossima tre giorni in Serie A propone subito il match clou del turno con l’ennesimo derby d’Italia tra Juve e Inter in programma venerdì sera alle 20,30. Dopo quattordici turni, undici sono i punti che dividono le contendenti con i bianconeri ancora una volta favoriti sulla lavagna di BetFlag, che banca l’1 a 1,60, con l’X a 4,05 e il 2 particolarmente congruo a 6,25. Più articolati gli esiti al 15° con l’1 a 4,80, l’X a 1,27, il 2 a 9,15, e al 30° con l’1 a 2,55, l’X a 1,87 e il 2 a 5,61. Per la doppia chance l’1X è offerto a 1,14, l’X2 a 2,45 e l’12 a 1,27.