Il San Paolo, domenica in serata, alle 20.30, si appresta a vivere l’evento più importante della sua stagione nel confronto-scontro con la Juve capolista. Per la bandiera delle scommesse il fattore campo giustifica una quota più bassa per il Napoli per l’1 a 2,35, distante ma non tropo dal 2 bianconero a 3,15 e con l’X a 3,25. E non solo, la somma goal pari a zero è indicata a 9,00, la somma goal pari a 1 a 4,15, la somma goal pari a 2 a 3,20, la somma goal pari a 3 a 4,05, la somma goal pari a 4 a 6,25, la somma goal oltre quattro a 7,00. A doppia cifra alcune scommesse sul metodo del primo goal con a 25,00 l’autorete, su punizione a 13,00, per scendere a 9,00 per lo 0 – 0 e il rigore, su colpo di testa a 6,00 e su tiro a 1,40.