Un altro bel match è quello tra Juventus e Roma, seppur ininfluente per la classifica: 1 a 2,90, X a 4,20 e 2 a 2,20. Il Milan è già certo di chiudere al sesto posto, mentre il Cagliari, già salvo da tempo, può puntare al decimo posto. Sarà però una buona occasione per il Milan per concludere in bellezza, in linea con quest’ultimo periodo di risultati positivi: il Gol è dato a 1,55, interessante anche l’Under 2.5 a 3,25.