Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal Matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ferraresi avrebbe del clamoroso ed è dato a 21 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 7,50. Ronaldo sempre più imprescindibile per Allegri, la sua doppietta è a 3,50, a 9,00 la tripletta. Da quando è in Italia, a CR7 manca il gol da una magia su punizione diretta ma contro la Spal potrebbe arrivare il primo, offerto a 9,00.