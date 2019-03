Lungo week end per la Serie A con la 27esima giornata che inizia stasera con Juventus-Udinese e termina lunedì con Roma-Empoli. Su Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, sono pronte le quote per le 10 sfide, come si legge in una nota. Tra poche ore a Torino scenderà in campo la favorita Juventus (a 1,33) contro l’Udinese (a 10,00). I friulani spereranno in una distratta Juve che martedì è attesa dal match di ritorno contro l’Atletico Madrid.