Nella volata europea è decisiva Lazio-Atalanta, antipasto della prossima finale di Coppa Italia. In palio 3 punti pesantissimi: i nerazzurri devono difendere il quarto posto ma i biancocelesti, in caso di passo falso, rischierebbero di perdere anche l’Europa League. I bookmaker puntano sull’equilibrio, leggermente favoriti gli uomini di Inzaghi, a 2.30, la Dea insegue a 2.90, il pareggio è a 3.60. Il 63% degli scommettitori ha puntato sulla Lazio, nella vittoria bergamasca crede solo il 16%. Immobile non segna dal 7 aprile scorso e nel girone di ritorno ha realizzato solo 4 gol, in compenso è record di pali: ben 9 stagionali. Il ritorno al gol contro i nerazzurri è un’opzione a 2.25, occhio a Caiceido che invece è in un buon momento come dimostra la doppietta alla Sampdoria: la sua rete è a 2.50. Tra gli uomini di Gasperini, il più pericoloso è Zapata, marcatore a 2.60.