Tre turni in solo sette giorni, sarà un’abbuffata di Serie A fino al 29 dicembre, prima della lunga sosta di inizio anno. Il calendario proporrà numerosi confronti che possono condizionare l’intera stagione di quasi tutte le partecipanti. Si comincia sabato con le gare della diciassettesima giornata con il match dell’ora di pranzo questa volta di scena all’Olimpico tra Lazio e Cagliari. Nonostante le recenti prestazioni padroni di casa largamente favoriti sulla lavagna di BetFlag che banca l’1 a 1,35, ben distante dall’X che quintuplica la scommessa e con il 2 a 8,25. Decisamente diversi gli esiti al 15° con l’1 a 4,05, l’X a 1,35, il 2 a 8,52, e al 30° con l’1 a 2,20, l’X a 2,03, il 2 a 6,33. Rasoterra, invece, la doppia chance 1X a 1,06, non particolarmente distante dall’1,16 per l’12 ma con l’X2 a 3,11