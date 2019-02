Super anticipo per il campionato di Serie A che per questa settimana apre la ventitresima giornata già a partire da oggi con il match Lazio – Empoli. Solo un punto separa la squadra di Simone Inzaghi dai primi 4 team del campionato italiano e, nonostante il periodo poco florido con appena 3 vittorie negli ultimi 10 incontri, i padroni di casa restano sempre tra i migliori in campionato in fatto di difesa. La loro vittoria contro l’Empoli - si legge in una nota - si gioca a 1.35 su Betaland, seguita dal pareggio a 5.25 e dal «2» a quota 8.00.