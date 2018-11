La domenica si chiude con il big match Lazio – Milan. Contro le cosiddette grandi la Lazio ha sempre perso, Inzaghi spera che la tendenza venga invertita in un confronto che mette in palio punti pesantissimi. I rossoneri arrivano al match in piena emergenza: la difesa tutta da inventare, Bonaventura indisponibile e Higuain che deve scontare la squalifica dopo il rosso rimediato con la Juventus. Sarà anche per questi motivi che il pronostico sorride ai capitolini, avanti a 1,80, il successo milanista paga 4,25, il pareggio si gioca a 3,25. D’accordo con i bookmaker gli scommettitori, il 77% ha puntato sulla vittoria dei padroni di casa, il 17% crede che il match finirà con un pareggio, solo il 5% crede nel blitz rossonero all’Olimpico. Senza Higuain, Immobile dovrà scontrarsi con Cutrone: la sfida del gol tra i due la vincerà il laziale, a 2,75, a 6,00 il rossonero. La rete di Immobile potrebbe arrivare anche di testa, opzione proposta a 7,50.