Promette emozioni in serata, alle 20,30, Lazio – Sampdoria. Favorita d’obbligo la formazione di casa il cui successo è raccomandato a 1,45, con l’X a 4,80 e il 2 a 7,00. Tra le giocate in multigoal il sì da 1 a 2 vale 2,60, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,10, il muiltigoal da 3 a 4 sì a 2,35, il multigoal da 4 a 5 sì a 3,35, il multigoal oltre 7 sì a 15,00.Domenica è Sassuolo – Fiorentina il match lunch delle 12,30. Per BetFlag è scontro alla pari da perfetta tripla con l’1 e il 2 a 2,70 e l’X a 3,35. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 paga per 10,75, l’1 – 1 per 5,25, il 2 – 2 per 12,25, il 2 – 0 e lo 0 – 2 per 12,75, l’1 – 2 e il 2 – 1 per 9,25.