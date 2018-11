Domenica è Lazio-Spal il match lunch delle 12,30. A scorrere le quote di BetFlag i laziali hanno le carte in regola per riscattare la nettissima sconfitta con l’Inter e l’1 moltiplica solo per 1,35, con l’X a 5,25 e il 2 a 8,50. Tra le giocate in multigoal il sì dall’1 al 2 è proposto a 2,60, il sì del multigoal dal 2 al 3 a 2,10, il sì del multigoal da 2 a 4 a 1,52, il sì del multigoal dal 3 al 4 a 2,35, il sì del multigoal dal 4 al 5 a 3,35 e il sì del multigoal maggiore di 7 a 15.00.