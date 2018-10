La prima prova d’appello è stata superata, battendo (seppur con qualche difficoltà) la Sampdoria. Ora Rino Gattuso è atteso dal secondo match che gli vale la fiducia sulla panchina del Milan, il recupero di domani sera contro il Genoa. Le quote stanno dalla parte dei rossoneri, favoriti a 1,47 sul tabellone Microgame, dove invece il Grifone fatica parecchio: con il ritorno di Juric in panchina ha collezionato due pareggi, il terzo di fila è dato a 4,35, mentre la prima vittoria sotto la guida del nuovo tecnico è proposta a 7 volte la scommessa. La sfida di San Siro si annuncia movimentata sul piano delle marcature: il Milan ha il terzo miglior attacco del campionato (con 18 gol segnati), mentre il Genoa ha la terza peggior difesa (17 reti subite) una sfida con almeno tre gol complessivi (scommessa Over) viaggia a 1,72.