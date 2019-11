Il pronostico strettissimo contraddistingue anche la sfida delle 18.00, tra Milan e Napoli. In questo caso il margine minimo tra i tre esiti è dato dalla crisi che entrambe le formazioni stanno attraversando. Due ko di fila per il Milan, a cui il nuovo allenatore Stefano Pioli non è ancora riuscito a dare la scossa: i rossoneri, seppure giochino in casa, partono dietro e sono dati a 3,00. Quota 3,40 per il pareggio mentre si punta a 2,25 sul blitz del Napoli che, senza successi da cinque turni, è finito fuori dalla zona Europa, e ora è settimo in classifica. Sia rossoneri che azzurri hanno qualcosa da registrare in difesa: 16 le reti subite dal Milan fino a ora, 15 quelle al passivo del Napoli, quindi, in entrambi i casi, una media più di una rete incassata a partita. Il Goal (scommessa su entrambe in gol) è ritenuto molto probabile a 1,65, come riportato da Agipronews.