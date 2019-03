Alle 18 è la volta di Milan – Sassuolo con i rossoneri largamente favoriti e 1 basso a 1,50, che triplica a 4,35 per l’X fino al 6,50 del 2. Il sì dell’1 o over 2,5 paga 1,22, l’X o over 2,5 1,36, il 2 o over 2,5 1,62, popolare l’1 o under 2,5 a 1,05 ma con l’X o under 2,5 a 1,87 e il 2 o under 2,5 a 1,82.