Dopo la sconfitta con l’Inter è arrivato anche lo scivolone con la Sampdoria a rallentare la marcia del Milan verso la Champions e ora i rossoneri devono guardarsi dalla Lazio - a meno 3 ma con una partita in meno - tornata prepotentemente in corsa. La squadra di Gattuso prova a ripartite dal match interno con l’Udinese che, però, ha un disperato bisogno di punti per non retrocedere. Gli esperti di Sisal Matchpoint non credono in un terzo passo falso del Milan, anzi. I rossoneri sono nettamente favoriti, a 1.52, i friulani lontano dalla Dacia Arena hanno raccolto solamente 7 punti su 39 ed hanno perso le ultime 4, il successo a San Siro sale così a 7.00, il pareggio si gioca a 4.00. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sui 3 punti del Milan. Piatek è a secco da due gare consecutive, resta però il miglior realizzatore della rosa rossonera e il suo ritorno al gol con l’Udinese sembra molto probabile, a 1.90. Nelle ultime uscite, la squadra di Gattuso ha mostrato molte lacune difensive, come dimostrano i numeri: i rossoneri hanno subito ben 5 reti nelle ultime 3 partite. Occhio quindi al gol dei bianconeri, proposto a 1.78. L’opzione di una vittoria milanista senza subire gol è invece a 2.20.