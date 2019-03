A chiudere la giornata di Serie A, il big match tra Napoli e Juventus. Quote sul filo anche in questo caso, favoriti gli uomini di Ancelotti – ancora imbattuti in stagione al San Paolo – a 2.45, il successo dei bianconeri è a 3.00, il pareggio si gioca a 3.25. Anche gli scommettitori danno fiducia al Napoli, il 65% ha scelto il segno 1, il 15% la vittoria bianconera. Un po’ in ombra Cristiano Ronaldo che, contro il Bologna, ha interrotto la striscia di reti consecutive in campionato (5 nelle ultime 4 partite) ma ha buone chance di tornare al gol, dato a 2,40. Nel Napoli, tra gli uomini più in forma c’è Milik: 14 gol in campionato per lui, per una media di una rete ogni 103,4 minuti. I due sono in sfida sul tabellone Matchpoint, chi farà più gol? Favorito Ronaldo, a 3.00, il polacco è a 4.50, a 1.80 lo stesso numero di reti.