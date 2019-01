I precedenti e le statistiche attuali raccontano di un Napoli che, sulla carta, dovrebbe superare agevolmente la Lazio. Cinque vittorie di fila negli ultimi scontri diretti a cui si aggiunge l'imbattibilità interna in campionato che dura da marzo 2018 (ko per 4-2 contro la Roma). Gli analisti Snai e gli scommettitori, però, in vista del match di domenica, tengono in buon conto il fatto che i biancocelesti abbiano ormai superato la crisi di novembre, centrando tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare giocate. Dunque, Napoli favorito sì, ma non troppo: a 1,90 il successo della squadra di Ancelotti, a 3,55 il pareggio, mentre sale a 4,00 il colpo dei biancocelesti. L'orientamento degli scommettitori ricalca lo spread delle quote: sei su dieci (il 62%) hanno optato per il Napoli, i restanti quattro si sono divisi quasi equamente tra pareggio (22%) e «2» (16%). Più netta, invece, l'inclinazione verso una gara con reti in abbondanza, sostenuta dall'ottima propensione offensiva del Napoli, che ha il secondo miglior attacco interno del campionato (23 gol in casa). L'Over (almeno 3 reti complessive), viaggia a 1,70. Protagonisti annunciati della sfida gol Arkadiusz Milik e Ciro Immobile, 10 reti a testa, dati a 2,50 e 3,00 per una rete domenica.