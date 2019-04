In classifica, fra Inter e Roma c'è il Milan, che cerca punti pesanti in chiave Champions a Parma. Gli emiliani vengono da un periodo grigio, con due 0-0 (contro Torino e Sassuolo) preceduti da tre sconfitte, e hanno bisogno di ossigeno per blindare la salvezza. Il pronostico però tende chiaramente al «2» rossonero, dato a 1,72. Il ritorno alla vittoria del Parma è un'ipotesi da 5,25, più probabile il pareggio a 3,50. Riflettori ancora su Piatek, che da quando è stato acquistato a gennaio ha firmato il 45% dei gol del Milan: bassa la quota per il suo centro, a 1,60. Per il suo ritorno al gol dopo due giornate in bianco, il Parma punta su Gervinho, dato a 3,00.