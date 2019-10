Parma-Hellas Verona è l’altro anticipo della decima di campionato, con i ducali che, in caso di vittoria, potrebbero inserirsi nella lotta per l’Europa League. Galvanizzati per aver fermato l’Inter nella scorsa giornata, i padroni di casa puntano al successo e sembrano avere più chance, a 2.20. La squadra di Juric va a caccia di punti importanti per guadagnare posizioni in classifica, ma per la vittoria del Verona si sale a 3.50. Il pareggio si gioca a 3.20. L’80% degli scommettitori si schiera con il Parma. La difesa del Verona è, insieme a quella della Juventus, la meno battuta del campionato, con 8 gol subiti in 9 giornate: la gara è da Under 2,50, a 1.75, il Gol si gioca a 1.72.