La 14esima giornata è anche quella del big match Roma-Inter. La gara è delicata specialmente per i giallorossi che, con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 giornate, hanno già accumulato ritardo sul quarto posto, a -4, e sono addirittura a – 9 dai nerazzurri. L’Inter invece ha a portata di mano il secondo posto del Napoli, non può quindi mollare la presa. Il pronostico è molto incerto, avanti di poco l’Inter, a 2,55, la vittoria romanista vale 2,70, il segno X è a 3,45. Gli scommettitori si dividono tra il pareggio, su cui ha puntato il 53%, e la vittoria nerazzurra, con il 35% delle giocate. Con Dzeko indisponibile, occasione per il tridente Under-Schick-Kluivert. I numeri non sono dalla loro parte, in 13 giornate di campionato hanno segnato appena due gol in tre: uno Schick contro la Sampdoria, un altro Under al Frosinone. Contro l’Inter serve un’inversione di tendenza, le quote gol sono calde per Under e Schick, rispettivamente a 3,50 e 3,00, più alta la marcatura di Kluivert, a 5,00. Meglio di loro sicuramente Icardi, il suo gol vale 2,50, sale a 4,50 se combinato al segno 2.