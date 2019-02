L’incontro più atteso della 22esima è sicuramente Roma-Milan, big match chiave per il quarto posto. Stati d’animo opposti tra le due squadre: i giallorossi devono smaltire la pesante sconfitta per 7 a 1 con la Fiorentina in Coppa Italia; i rossoneri hanno invece conquistato la semifinale battendo il Napoli e, sulle ali dell’entusiasmo, vogliono difendere il quarto posto. Per i bookie ci sarà il riscatto della Roma, i favoriti sono infatti i giallorossi, a 2,25, si sale a 3,20 per la vittoria milanista, il segno X è a 3,40.