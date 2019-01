Il Torino è insieme alla Juventus la sola squadra di A a non aver mai perso in trasferta. Domani però rischia grosso all'Olimpico contro una Roma in piena rincorsa Champions. Le quote Stanleybet.it sono eloquenti: «1» giallorosso nell'aria, a 1,65, il «2» granata è un'impresa da 5,00, un altro pari (per il Toro già sono 8 fuori casa) vale 3,90. La Roma è la squadra che segna di più in casa (24 reti in nove partite), anche per questo l'Over si abbassa fino a 1,60, con l'Under che sale fino a 2,20.