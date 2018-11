Da tripla Sampdoria-Torino di domenica 15: 1 a 2,60, X a 3,20 e 2 a 2,75. E’ un incontro che promette emozioni in virtù del solo punto di distacco in classifica con i padroni di casa che sognano l’allungo contro una squadra ospite che punta al sorpasso. Quote importanti sono abbinate alla scommessa sul metodo del primo goal con l’autorete a 25,00, a 13,00 su punizione, a 9,00 su rigore e nessun goal, a 6,00 su colpo di testa e a 1,40 su tiro.