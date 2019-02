Con le ambizioni ridimensionate, per via delle tre ultime sconfitte consecutive, la Sampdoria torna in campo nel match lunch della domenica. Alle 12,30 farà gli onori di casa al Cagliari e sulla lavagna di BetFlag scende sul rettangolo di gioco con i favori del pronostico in virtù dell’1 a 1,80, che raddoppia a 3,60 per l’X e con il 2 a 4,65. Ed inoltre, l’1 o over 2,5 è bancato a 1,37, l’X o over 2,5 a 1,41, il 2 o over 2,5 sì a 1,72, l’1 o under 2,5 sì a 1,09, l’X o under 2,5 sì a 1,62, il 2 o under 2,5 sì a 1,49.