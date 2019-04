Nella sempre più serrata lotta per l’Europa spicca il confronto diretto tra Sampdoria e Roma. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con il Torino e si sono attardati nella corsa europea. La Roma non può sbagliare perché, in caso di sconfitta, rischierebbe anche l’Europa League. Vincere è fondamentale per entrambe dunque, e la gara si preannuncia combattuta: quote quasi alla pari ma con leggero vantaggio dei giallorossi, a 2.50, i doriani sono a 2.85, il pareggio si gioca a 3.30. Indecisi anche gli scommettitori, il 40% si schiera con i padroni di casa, il 35% con la Roma.