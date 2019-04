Alle 19 il Sassuolo fa gli onori di casa ad un Chievo ormai vicino alla retrocessione. Pronostico scontato e 1 a 1,65, lontano dal 2 a 5,25 e con l’X a 3,85. Si scommette anche con la somma goal con quella pari a 0 che paga per 10,75, la somma goal pari a 1 per 4,55, la somma goal pari a 2 per 3,40, la somma goal pari a 3 per 3,90, la somma goal pari a 4 per 5,75 e la somma goal oltre 4 per 6,00.