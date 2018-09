Il Sassuolo cerca la consacrazione, il Milan punta a una boccata d’ossigeno. Umori agli opposti in campo domenica sera al Mapei Stadium, per il posticipo di Serie A. Da una parte i neroverdi, che dopo il blitz con la Spal sono terzi in classifica e con il miglior attacco del campionato. Di fronte, i rossoneri, ancora con una partita da recuperare ma con una sola vittoria all’attivo: un avvio di stagione difficile che sul tabellone 888sport.it si traduce nel 2,25 bancato per il «2» di Gattuso. Un’offerta sostanziosa ma comunque più bassa rispetto al segno «X» e alla vittoria del Sassuolo, date rispettivamente a 3,50 e 3,25. Stesso moderato ottimismo arriva dagli scommettitori, che nel 43% dei casi hanno puntato sul Milan; quasi alla pari, invece, pareggio e «1», con il 28% e il 29% delle preferenze. Sono quattro gli Over messi insieme dalla squadra di De Zerbi nelle prime sei giornate di campionato: i traders confermano la tendenza “alta” degli emiliani e danno a 1,71 un’altra partita con almeno tre reti complessive (per l’Under si sale a 2,12).