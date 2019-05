Dovrà pensare a vincere e non pensare ai risultati di Atalanta ed Inter il Milan a Ferrara contro la Spal. Se le due nerazzurre faranno punteggio pieno andranno loro in Champions al posto dei rossoneri in ritardo in classifica di un solo punto. Il pronostico è a senso unico con il 2 basso a 1,50, lontano dall’X a 4,35 e con l’1 a 5,75.