A chiudere il grande sabato italiano c'è la sfida serale tra Torino e Inter, in campo alle 20.45. I granata, dopo un periodo grigio, hanno mostrato ottimi segnali di ripresa, battendo per 4-0 il Brescia nell'ultimo turno di campionato. L'Inter, unica squadra in grado di mantenere il forsennato ritmo della Juve, resta comunque un ostacolo difficile da superare per gli uomini di Mazzarri, che partono a 4,10 sul tabellone, come riportato da Agipronews. Si punta a 3,40 sul pareggio, mentre scende a 1,87 il successo dell'Inter, che non batte il Toro in trasferta dal 2015. Allora finì 1-0 per i nerazzurri, un risultato inserito tra i più probabili nelle quote sulla prossima sfida, dato a 7,00.