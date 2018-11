In ripresa il Milan, che con il successo nel recupero con il Genoa si è portato al quarto posto insieme alla Lazio. I rossoneri sono impegnati domenica sera a Udine, accompagnati da un pronostico favorevole. Udinese in un momento delicato: il pareggio ottenuto in casa del Genoa domenica scorsa ha interrotto un filotto di quattro sconfitte. Il «2» del Milan è a 1,93, l'«1» friulano a 3,90. L'anno scorso alla Dacia Arena finì in parità, un'altra «X» è a 3,50. Quota ad hoc per Higuain: un suo gol su rigore si gioca a 6,50.