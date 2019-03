La prossima tre giorni in Serie A comincia venerdì con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Fischio d’avvio alle ore 20:30. Nonostante gli appena due punti nelle ultime tre gare viola favoriti sulla lavagna di BetFlag con il 2 comunque alto a 2,30, distante ma non troppo dall’X a 3,25 e dall’1 a 3,30. Più che doppio l’1 al 15° a 7,67, con l’X a 1,22 e il 2 a 6,45; per gli esiti al 30° 1 a 4,17, X a 1,69 e 2 a 3,70. Crollano le quote per la doppia chance con l’12 a 1,35, l’X2 a 1,34 e l’1X a 1,63. Tre le gare in programma per sabato, si legge in una nota. Si comincia alle 15 con Sassuolo – Sampdoria. Non è da tripla ma poco ci manca con l’1 a 2,45, il 2 a 2,95 e l’X a 3,25. Moltiplica per 10,00 l’under 0,5 ma per 1,06 per l’over 0,5, per 3,35 l’under 1,5, per 1,30 l’over 1,5, per 1,80 l’under 2,5, per 1,95 l’over 2,5, per 1,30 l’under 3,5, per 3,30 l’over 2,5, per 1,10 l’under 4,5, per 6,25 l’over 4,5, per 1,03 l’under 5,5, per 10,50 l’over 5,5. Alle 18 la Roma di Ranieri scende in campo con i favori del pronostico a Ferrara contro la Spal: 2 a 1,80, X a 3,70 e 1 a 4,35. A doppia cifra moltissimi risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 12,50, con l’1 – 0 a 13,25, il 2 – 0 a 20,00, il 2 – 3 a 23,00, il 2 – 4 e il 3 – 3 a 40,00 e il 3 – 4 a 65,00. Non è testa coda ma poco ci manca. Un Torino in gran spolvero cerca il poker di vittorie consecutive contro un Bologna che, dopo lunga astinenza, è tornato a vincere. A senso unico le quote dal color granata con l’1 a 1,95, l’X a 3,25 e il 2 a 4,40. Ed inoltre, l’1 o over 2,5 sì a 1,51, l’X o over 2,5 sì a 1,49, il 2 o over 2,5 sì a 1,93, l’1 0 under 2,5 sì a 1,07, l’X o under 2,5 sì a 1,45, 2 o under 2,5 sì a 1,34.