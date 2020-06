Una era la principale candidata alla retrocessione, l'altra doveva lottare per lo scudetto: invece, tra Verona e Napoli c'è solo un punto di distacco e domani al Bentegodi, in uno degli incontri più interessanti della 27esima giornata, i padroni di casa hanno la grande occasione del sorpasso in zona Europa League. Impresa non da poco, visto il Napoli attuale, capace di sottomettere la Juve nella recente finale di Coppa Italia, e infatti i trader confezionano un pronostico tendente al «2», dato a 1,92. Piuttosto ampio il gap con il segno «1», offerto a 3,80, mentre il pari è leggermente più probabile, a 3,60. Anche i precedenti sono decisamente a favore del Napoli, che ha vinto gli ultimi sei scontri diretti segnando 15 reti e incassandone soltanto una. Risultato secco anche lo scorso ottobre, nel match di andata, finito 2-0 con doppietta di Milik. Il polacco è uno dei bomber più attesi anche domani, e in effetti la quota per un suo gol è contenuta, a 2,75. Meglio fa Mertens, a 2,40. Per il Verona, la coppia Verre-Stepinski viaggia a 3,25.