Sbancare Genova per mantenersi a punteggio pieno in vetta alla classifica. È questo l’obiettivo del Napoli, chiamato giovedì pomeriggio alla difficile trasferta sul campo della Sampdoria. Per gli esperti partono avanti gli uomini di Luciano Spalletti (a 1,81) mentre il segno «X» si gioca a 3,70. Il primo successo casalingo del campionato per i doriani invece, si trova in quota a 4,40. Anche gli scommettitori vedono favoriti gli ospiti, con il segno «2» che raccoglie ben il 53% delle preferenze contro il 22% delle giocate a favore dei padroni di casa. L’ultimo precedente al “Ferraris”, lo scorso aprile, terminò 0-2 ed un nuovo risultato del genere a favore dei partenopei vale 9,64 volte la posta con l’1-1, punteggio finale più probabile secondo i bookie, proposto a 7,72. Un successo di misura dei ragazzi di D’Aversa, per 2-1, si trova in quota a 14,43. Uno dei marcatori dell’ultima sfida tra le due squadre è stato Victor Osimhen, autore di un gol anche nell’ultimo successo del Napoli lunedì contro l’Udinese. Una nuova rete del ghanese si gioca a 2 mentre sale a 2,85 il più classico dei gol dell’ex del capitano della Sampdoria, Fabio Quagliarella.