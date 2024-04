. Tuttavia un aspetto evidente da sottolineare è che creando più occasioni si ha una possibilità maggiore di segnare, è semplice matematica. Perciò, in base ai numeri forniti da Transfermarkt,: infatti il Napoli di Calzona è primo per tiri tentati in campionato (662) ma è solamente decimo per percentuale di realizzazione, pari al 7.3%. Anche l’Inter dei record, nonostante sia seconda per tiri tentati (649), non vince questa speciale graduatoria, bensì si classifica seconda con l’11.2%.

Andiamo ora a vedere nel dettaglio nella gallery chi ha una percentuale migliore, e la classifica generale