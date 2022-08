Si muovono solo Lazio e Sampdoria nella giornata odierna, ma gli affari messi a segno dalle due società sono importanti: i centrocampisti Matias Vecino e Filip Djuricic raggiungono da svincolati rispettivamente laziali e liguri. Per il serbo si tratta di un ritorno in blucerchiato dopo il biennio 2016-2018. Il Torino cede in prestito Koné al Frosinone e ufficializza l'arrivo di Lazaro dall'Inter.



Riepilogo



Vecino (c) da svincolato alla Lazio

Djuricic (c) da svincolato alla Sampdoria

Lazaro (c) dall'Inter al Torino



Koné (c) dal Torino al Frosinone