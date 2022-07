Giornata di stasi sul calciomercato italiano, dopo tanti botti in settimana: oggi si è mosso in entrata solo l'Empoli, che ha ufficializzato l'arrivo in prestito del difensore Koni De Winter dalla Juventus (già depositato ieri). L'altra operazione riguarda il Monza, che dopo i vari acquisti chiude una cessione: si tratta di Giuseppe Bellusci, che torna all'Ascoli a titolo definitivo.



LE UFFICIALITA' DI GIORNATA



De Winter (d) in prestito dalla Juventus all'Empoli

Bellusci (d) dal Monza all'Ascoli