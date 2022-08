Sono pochi, solo quattro, ma importanti gli annunci ufficiali di oggi 16 agosto. Il più importante è il passaggio di un giovane talento azzurro in Premier. Stiamo parlando di Destiny Udogie, nuovo giocatore del Tottenham che resterà però in Friuli per mettere minuti ed esperienza nelle gambe prima del passaggio in Inghilterra nella prossima stagione. Cambia squadra anche un altro protagonista delle ultime stagioni in A. È Giulio Maggiore, ex capitano dello Spezia, passato ora alla Salernitana. Attivo anche il Lecce. Una partenza e un acquisto. Saluta la truppa di Baroni, Di Mariano che va a Palermo, mentre arriva Mathias Normann dal Rostov.



RIEPILOGO

Udogie (d) dall’Udinese al Tottenham

Maggiore (c) dallo Spezia alla Salernitana

Di Mariano (a) dal Lecce al Palermo

Normann (c) dal Rostov al Lecce