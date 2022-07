La giornata di oggi ha visto molti sviluppi, tra Dybala alla Roma e De Ligt al Bayern, oltre al delicatissimo nodo Bremer, ma non ci sono ancora ufficialità in tal senso. Per cui, grande protagonista del nostro registro odierno è l'Empoli, che ha notificato il ritorno di Luperto in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli e ha ceduto al Pisa Canestrelli, sempre in prestito ma con diritto di riscatto e controriscatto. L'Udinese invece fa rientrare in Italia a titolo definitivo Adam Masina dal Watford retrocesso, mentre il Napoli ufficializza l'arrivo di Leo Ostigard, tramite un tweet di De Laurentiis.



Le ufficialità del giorno



Luperto (d) dal Napoli all'Empoli

Canestrelli (d) dall'Empoli al Pisa

Masina (d) dal Watford all'Udinese

Ostigard (d) dal Brighton al Napoli