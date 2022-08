È stata una giornata di arrivi e ritorni quella che ha caratterizzato questo 2 agosto. Poche le ufficialità ma di grande spessore. I riflettori se li prende tutti Charles De Ketelaere, primo grande colpo del Milan campione d’Italia che arriva in Serie A dopo una lunga rincorsa di Maldini e Massara. Altre due trattative sono state definite in modo ufficiale. Si tratta di due rientri nelle squadre in cui questi due giocatori avevano già giocato nella passata stagione. Stiamo parlando di Viktor Kovalenko e Grigoris Kastanos. Il primo fa di nuovo il tragitto da Bergamo a La Spezia e torna al club ligure, dove sarà diretto quest’anno da Luca Gotti. Torna a Salerno anche Grigoris Kastanos che arriva in Campania a titolo definitivo dalla Juventus.



Riepilogo



De Ketelaere (c) dal Bruges al Milan

Kastanos (c) dalla Juve alla Salernitana

Kovalenko (c) dall'Atalanta allo Spezia