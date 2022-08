Quattro i movimenti registrati oggi nel calciomercato di Serie A: l'Udinese prende l'esterno Kamara dal Watford e lo lascia in prestito agli Hornets per una stagione, il Monza cede Mazzitelli al Frosinone. Doppia operazione da parte di Torino e Palermo: Segre in rosanero, Corona in granata.



Riepilogo



Kamara (d) dal Watford all'Udinese e dall'Udinese in prestito al Watford

Segre (c) dal Torino al Palermo

Corona (a) dal Palermo al Torino

Mazzitelli (c) dal Monza al Frosinone