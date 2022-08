Giornata di rodaggio per il mercato della Serie A. Solo un acquisto, messo a segno dall’Hellas Verona, e tre cessioni. La più importante sicuramente quella che ha portato un altro difensore a lasciare il nostro campionato per provare un’esperienza estera. Si tratta di Mattia Viti che dall’Empoli passa al Nizza per 13 milioni di euro. Salutano la A anche Lombardi che passa dalla Lazio alla Triestina e Gori, nuovo giocatore della Reggina, dove arriva dopo aver lasciato la Fiorentina. L’unico nuovo arrivo è quello del portiere Perilli che andrà a unirsi alla rosa di Cioffi.



Riepilogo



Perilli (p) da svincolato al Verona

Viti (d) dall’Empoli al Nizza

Lombardi (c) dalla Lazio alla Triestina

Gori (a) dalla Fiorentina alla Reggina