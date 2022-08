Giovedì caldo sul fronte mercato per le squadre di Serie. Tra le squadre più attive c'è l'Atalanta, con tre operazioni messe a registro. La Dea ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Ademola Lookman, dal Lipsia. Poi, per i nerazzurri, movimenti in uscita: Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000, va in prestito all'Empoli, che arriva in prestito dall'Atalanta dopo l'ultima stagione a Pordenone, mentre il centrocampista Samuel Giovane (classe 2003) passa all'Ascoli, sempre a titolo temporaneo.



Novità anche in casa Hellas Verona: i gialloblù hanno tesserato il difensore ivoriano Dramane Konate, che si è liberato dalla Paganese, girato successivamente al Klubi i Futbollit Skënderbeu (in Albania). L'Hellas ha comunicato anche il rinnovo di Filippo Terracciano, fino al 2026. Un colpo anche per il Lecce: Lameck Banda, attaccante zambiano, viene acquistato a titolo definitivo dal Maccabi Petah Tikva: ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il successivo.



RIEPILOGO



Cambiaghi (a), dall'Atalanta all'Empoli in prestito

Giovane (c), dall'Atalanta all'Ascoli in prestito

Lookman (a), dal Lipsia all'Atalanta a titolo definitivo

Terracciano (c), rinnovo con il Verona

Banda (a), dal Maccabi Petah Tikva al Lecce a titolo definitivo

Konaté (d), dalla Paganese al Verona e poi allo Skenderbeu