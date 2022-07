Nuova giornata di calciomercato e nuove ufficialità. Quella più importante è la conferma di Junior Messias al Milan. L’ex Crotone resta ai rossoneri, diventandone di proprietà a tutti gli effetti. È stato depositato il suo contratto, riportato anche dal sito della Lega. I rossoneri lo hanno preso a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro, riuscendo a ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni fissati dal diritto di riscatto dopo il prestito della scorsa stagione. Saluta il Milan invece l’attaccante Colombo. Dopo un paio di prestiti in B, ora per lui si aprono le porte della A: sarà la nuova punta del Lecce in prestito con diritto. Il Milan si tiene comunque un’opzione di contro riscatto.



TORO – Si muove anche la squadra di Juric. I granata hanno annunciato l’arrivo di Nemanja Radonjić dall’Olympique Marsiglia. Il giocatore arriva a Torino a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Al solito protagonista di questa sessione, il Monza. I brianzoli hanno definito il passaggio tra le proprie fila di Birindelli, dal Pisa. Acquisto di livello anche per la Salernitana che ufficializza Botheim, svincolatosi dal Krasnodar.



LE UFFICIALITA' DI OGGI

Messias (c) dal Crotone al Milan

Colombo (a) dal Milan al Lecce

Radonjić (c) dal Marsiglia al Torino

Birindelli (d) dal Pisa al Monza

Botheim (a) dal Krasnodar alla Salernitana