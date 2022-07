Giornata importante sul fronte delle ufficialità. Si concretizza un'operazione raccontata a lungo in casa Juve: dal Genoa arriva Andrea Cambiaso, che diventa un calciatore bianconero a tutti gli effetti, dopo la firma del contratto con la Signora fino al 2027. Percorso inverso per Radu Dragusin, che passa in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto.



Movimenti anche per l'Inter: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo. L'ufficialità è arrivata in occasione di una partita di Coppa del Brasile contro l'Atletico Mineiro. Per Vidal contratto di 18 mesi: guadagnerà 3,6 milioni di euro. Colpo dell'Udinese: il club friulano ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Jaka Bijol, difensore classe '99, dal Cska Mosca: per lui un contratto quinquennale.



TUTTE LE UFFICIALITÁ DI GIORNATA



Jaka Bijol (d), dal Cska Mosca all'Udinese

Andrea Cambiaso (d), dal Genoa alla Juve

Radu Dragusin (d), dalla Juve al Genoa (prestito)

Arturo Vidal (c), dall'Inter al Flamengo