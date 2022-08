Si gioca ma si continua a lavorare anche sul mercato. Gli affari ufficiali di oggi sono tre: due arrivi e una cessione. Quello più stuzzicante è l'acquisto dell'Atalanta dell'attaccante classe 2003 Hojlund. Arriva dallo Sturm Graz ed è stato soffiato alle big di mezza Europa. Colpo anche dell'Hellas Verona. Dopo un lungo inseguimento, ecco Hien dal Djurgarden, un difensore di prospettiva che va a rinforzare un reparto parso in difficoltà in questo inizio di campionato. Una sola cessione. Saluta la A e la Salernitana Cavion, direzione Vicenza.



Riepilogo

Hojlund (a), dallo Sturm Graz all'Atalanta

Hien (d), dal Djurgarden all'Hellas Verona

Cavion (c), dalla Salernitana al Vicenza