Nonostante sia iniziata la seconda giornata di Serie A, con già quattro partite disputate, non sono mancate le ufficialità e i movimenti sul mercato. Il Napoli continua a rinforzarsi e per il terzo giorno consecutivo ufficializza un nuovo colpo. Questa volta è stato il turno di Giacomo Raspadori, arrivato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 30 milioni più bonus. Il Verona invece ha accolto Juan David Cabal. Il difensore classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo dall'Atletico National.



LE UFFICIALITÁ DI OGGI



Raspadori (a), dal Sassuolo al Napoli

Cabal (d) dall'Atletico National al Verona